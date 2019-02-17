В России появится беспилотник для боевой экипировки нового поколения

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«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» начал разработку микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

По словам индустриального директора Ростеха Сергея Абрамова, это «умная» система воздушной разведки на базе сверхлегкого летательного аппарата, которая станет частью третьего поколения боевой экипировки «Ратник». Он добавил, что это станет возможным благодаря технологии позиционирования и управления, которая позволит подразделениям вести разведку даже в случае противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

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В агентстве уточнили, что микробеспилотник будет использоваться для ведения оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений.

Ранее сообщалось, что в России намерены разработать оружие с помощью суперкомпьютеров.