Россия завершила воссоздание системы предупреждения о ракетном нападении

Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил Игоря Морозова.

«Этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию», — сказал Морозов.

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Он добавил, что в прошлом году ведомство поставило три новых радиолокационных станции на боевое дежурство.

По словам генерала, остались незначительные работы по замене устаревших локаторов на ряде станций.

Генерал добавил, что особую актуальность система получает сейчас, в связи с планами выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.