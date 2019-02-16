Генералы Венесуэлы тайно ведут переговоры с оппозицией, заявил Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльские генералы ведут тайные переговоры с оппозицией без ведома президента страны Николаса Мадуро, сообщает Fox News.

По его словам, разные венесуэльские чиновники и генералы, которые поддерживают Мадуро, втайне общаются и с оппозицией.

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«Президент [Мадуро] не видит этого, это происходит неочевидно, однако они ведут переговоры», — добавил Болтон.

Ранее сообщалось, что Мадуро хочет добиться постоянного развертывания ВС Венесуэлы.