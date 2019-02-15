FT: глава британской разведки MИ-6 предупредил Россию о «напористом ответе»

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Глава британской службы внешней разведки MИ-6 Алекс Янгер заявил, что России следует ожидать «напористого ответа» как со стороны Великобритании, так и их союзников. Об этом он заявил на встрече с журналистами перед открытием Мюнхенской конференции по безопасности, пишет газета Financial Times.

Янгер призвал российскую военную разведку прекратить «кампанию по подрыву и нарушению западных институтов и альянсов», говорится в материале. По его словам, российское военное разведывательное управление и другие службы безопасности по-прежнему представляют «постоянную угрозу» для западных стран.

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Ранее сообщалось, что расследовательская группа Bellingcat заявила назвала третьего подозреваемого в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которого якобы зовут Денис Сергеев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию, заявив, что «Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери».

Как отмечает FT, после информации о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей Янгер заявил, что подобным операциям в будущем будет оказано жесткое сопротивление.