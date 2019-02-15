Focus: Россия приступила к испытаниям ПВО для Арктики

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Российская армия начала испытания новой системы противоракетной обороны «Тор-М2ДТ», которая была адаптирована под работу в климатических условиях Арктики, пишет немецкое издание Focus.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» разработан на основе стандартной системы ПВО малой дальности «Тор-М2». Как отмечает издание, комплекс обладает высокой мобильностью, что позволяет системе срабатывать даже на ходу.

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В ноябре 2018 года на российское вооружение было принято 12 таких ЗРК. Они должны будут защищать военные базы в арктическом регионе. Кроме того, в Арктике находятся ценные ресурсы, отмечает издание. Борьба за них, по мнению многих наблюдателей, в ближайшие десятилетия усилится.

Ранее сообщалось, что ПВО Арктики усилят новыми зенитно-ракетными комплексам.