Focus: Россия приступила к испытаниям ПВО для Арктики
Российская армия начала испытания новой системы противоракетной обороны «Тор-М2ДТ», которая была адаптирована под работу в климатических условиях Арктики, пишет немецкое издание Focus.
Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» разработан на основе стандартной системы ПВО малой дальности «Тор-М2». Как отмечает издание, комплекс обладает высокой мобильностью, что позволяет системе срабатывать даже на ходу.
В ноябре 2018 года на российское вооружение было принято 12 таких ЗРК. Они должны будут защищать военные базы в арктическом регионе. Кроме того, в Арктике находятся ценные ресурсы, отмечает издание. Борьба за них, по мнению многих наблюдателей, в ближайшие десятилетия усилится.
Ранее сообщалось, что ПВО Арктики усилят новыми зенитно-ракетными комплексам.