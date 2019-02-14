МИД России уличил США в открытых призывах ВС Венесуэлы к мятежу

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты открыто призывают венесуэльские вооруженные силы к мятежу. Об этом она сказала во время брифинга.

По ее мнению, в Белом доме не скрывают, что предпочитают силовой вариант развития событий в Венесуэле. Для этого используются разнообразные средства оказания информационно-психологического давления, среди которых провокации в прессе, шантаж, манипулирование, обработка личного состава.

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«Из уст высокопоставленных официальных лиц в Вашингтоне звучат призывы к вооруженным силам другого суверенного государства перейти на сторону нового политического руководства», — сказала Захарова.

Она добавила, что при такой позиции у американской стороны нет права рассуждать о правовых и демократических основах как на международной арене, так и в рамках отдельной страны.

Ранее в США высказались о российских военных в Венесуэле.