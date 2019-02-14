«Пусть он свои ультиматумы прибережет»: в Госдуме дали совет главе НАТО по поводу России

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал заявление главы НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что альянсу придется обеспечить ответ, если через полгода Россия не выполнит требования по договору РСМД. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Шаманов заявил, что Столтенбергу стоит приберечь свои ультиматумы в адрес России.

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«Сказать, что мне смешно — это не сказать ничего. Пусть он свои ультиматумы прибережет для всех стран НАТО и американцев», — заключил Шаманов.

Столтенберг заявил ранее, что НАТО не обязательно будет действовать, копируя зеркально все действия России.