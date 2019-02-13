Замглавы НАТО ответила на вопрос о размещении в Европе ядерного оружия
Замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что альянс не собирается размещать на европейской территории новые наземные системы с ядерным оружием. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.
По ее словам, члены блока обсудят ответ на новые ракеты России.
«При этом у нас нет планов размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием», — сказала Геттемюллер.
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Она добавила, что США готовы продолжить переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия согласится уничтожить ракеты 9M729.
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