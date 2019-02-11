«Вините Россию»: посол США в НАТО о разрыве ДРСМД

Если договор между Россией и США о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) будет разрушен, то в этом следует винить Россию, считает посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон. Об этом он написал в колонке для The New York Times.

«Если ДРСМД умрет — вините Россию», — так озаглавил свою колонку американский посол.

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Американский посол утверждает, что Россия давно начала размещение ракет, которые запрещены по ДРСМД. Их разработка стартовала в середине 2000-х годов, полагает он. Если Россия не вернется к соблюдению условий данного договора, Соединенные Штаты выйдут из него в течение шести месяцев, говорится в материале.

Однако тенденция к срыву договора обозначилась уже в 2007 году, тогда в речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности был «подан сигнал» о желании подорвать договор о РСМД, утверждает посол США.

Уже вскоре после этого Россия искала аналог договора, который стал бы «глобальным», участником которого будут все страны, говорится в материале. Российские настроения не противоречили дискуссиям с высокопоставленными представителями администрации президента Джорджа Буша.

Как пишет американский посол в НАТО, бывший министр обороны США Роберт Гейтс писал в своих мемуарах, что на своей первой встрече с тогдашним российским коллегой Сергеем Ивановым, занимавшим пост министра обороны, тот заявил, что Россия хочет выйти из договора.

В отличие от России, США скрупулезно соблюдают договор РСМД и другие международные обязательства по контролю над вооружениями, пишет автор. Бейли-Хатчинсон выразил надежду, что Кремль вернется к соблюдению и уничтожит не соответствующие требованиям договора ракеты 9М729.