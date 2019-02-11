«Бесславный конец»: президент Чехии о возможной интервенции в Венесуэлу

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Президент Чехии Милош Земан в эфире радиостанции Frekvence 1 заявил, что возможная военная интервенция в Венесуэлу станет «бесславным концом» для лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны, передает РИА «Новости».

По словам Земана, он одинаково не любит как латиноамериканских диктаторов, так и военные интервенции, пригласительные письма о вводе войск и оккупации.

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«Если Хуан Гуайдо сделает то, что не сумеет разрешить нынешнюю проблему в рамках Венесуэлы, и обратится к иностранным протекторам, то закончит, как венесуэльский Гусак», — предположил Земан.

Густав Гусак, о котором говорит Земан, стал последним президентом социалистической Чехословакии, он занимал свой пост на протяжении 14 лет и лишился его в ходе «бархатной революции».

Ранее МИД России обвинил США в подстрекательстве военных Венесуэлы.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.