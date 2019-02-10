Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям «Двухсотлетие Ангостуры 2019», передает РИА «Новости»

Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.

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Учения пройдут с 10 по 15 февраля. Как ожидается, в учения примут участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении крупных военных учений в стране.

Учения проходят в честь национального героя Боливара и двухсотлетия конгресса в Ангостуре. Конгресс был созван в феврале 1819 года Симоном Боливаром. В нем участвовали представители патриотических сил, боровшихся против господства Испании в Южной Америке.