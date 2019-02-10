Темнокожий британский солдат отсудил у минобороны компенсацию за расизм

Темнокожий солдат вооруженных сил Великобритании, подвергшийся в армии издевательствам расистского характера, получил компенсацию от министерства обороны страны в размере $634 тыс., сообщает Daily Mail.

Младший капрал Инока Мононакайя из Фиджи на судебном разбирательстве, длившемся шесть лет, рассказал, что часто подвергался расистским нападкам сослуживцев, из-за чего он пребывал в суицидном настроении.

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В 2011 году Мононакайя и еще пятерым фиджийским солдатам пришлось изображать боевиков-террористов из-за их цвета кожи во время съемок учебного фильма министерства обороны.

«Вы, ребята, наверно, чувствуете себя как дома, надев эти одежды? Все равно вас никто не может отличить от талибов», — сказал им старший офицер перед съемками.

А когда солдат отказался проплыть по озеру 450 метров, офицер заявил, что «черные боятся воды и не умеют плавать» и что «никто не видел темнокожего олимпийского пловца».

Из-за постоянных издевательств у Мононакайя развилась тяжелая форма посттравматического стрессового расстройства, в результате чего он был уволен из армии в 2012 году, и до сих пор посещает психолога.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник Facebook Марк С. Лаки пожаловался на расизм.