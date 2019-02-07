NBC: власти США намерены изменить правила экспорта оружия

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Правительство США планирует ввести новые правила экспорта американского оружия. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, новые правила облегчат процедуру оформления документов для продажи американского оружия за рубеж.

Как отмечается, правила коснутся полуавтоматических винтовок, некоторых видов гранат и огнеметов.

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При этом для экспорта оружия США за рубеж потребуется получить лицензию министерства торговли США, а не Госдепа.

Ранее СМИ сообщили, что в США приступили к созданию новых ядерных боеголовок.