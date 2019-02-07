Минобороны пригласило военного атташе США из-за ДРСМД

Минобороны России пригласило военного атташе при посольстве США для вручения ноты с предложением вернуться к выполнению договора РСМД путем уничтожения некоторого вооружения, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Министерство обороны предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора», — сказал Конашенков.

Ранее Конашенков заявил, что ведомство категорически отвергает необоснованные утверждения США о нарушении российской стороной обязательств по ДРСМД.