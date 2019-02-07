Генерал-полковник нашел способ вернуть США к переговорам по ДРСМД

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Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что США вернутся к обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если почувствуют прямую угрозу удара по своей территории. Свое мнение он изложил в статье для газеты «Военно-промышленный курьер».

По мнению Ивашова, Россия могла бы разместить запрещенные договором ракеты на Чукотке, откуда им нужно преодолеть 80 км, чтобы достигнуть территории Соединенных Штатов. Также он посчитал, что «отрезвить» США мог бы военный союз России и Китая.

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«Думаю, возможность совместного ответного удара может отрезвить американцев, они очень боятся нашего военного союза с Китаем», — написал Ивашов.

Генерал-полковник заключил, что еще одним способом противостояния США в военной сфере могла бы стать «политическая работа» со странами, в которых Соединенные Штаты вероятнее всего захотят разместить свои ракеты. Такими странами он назвал Японию и государства Европы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выходить с инициативами по замене ДРСМД.