В Венесуэле перехватили партию оружия из США

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Замминистра гражданской безопасности Венесуэлы Эндес Паленсия заявил, что власти страны конфисковали партию оружия из США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, оружие было обнаружено на складе в международном аэропорту Валенсии.

Он также добавил, что данные вооружения были предназначены для террористических группировок.

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Паленсия подчеркнул, что власти Венесуэлы изъяли 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок и 90 радиоантенн.

Ранее в Венесуэле заявили, что США пытаются подбить военных республики на предательство.