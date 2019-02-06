В Венесуэле перехватили партию оружия из США
Замминистра гражданской безопасности Венесуэлы Эндес Паленсия заявил, что власти страны конфисковали партию оружия из США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, оружие было обнаружено на складе в международном аэропорту Валенсии.
Он также добавил, что данные вооружения были предназначены для террористических группировок.
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Паленсия подчеркнул, что власти Венесуэлы изъяли 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок и 90 радиоантенн.
Ранее в Венесуэле заявили, что США пытаются подбить военных республики на предательство.