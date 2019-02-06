В Киеве отчитались о готовности «Стены» на границе с Россией
Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что проект «Стена» на границе с Россией готов только на 30%. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, реализация проекта была продлена до 2021 года из-за проблем с финансированием.
Он также добавил, что «Стена» на границе с Россией готова лишь на 30%.
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Слободян подчеркнул, что это «адекватно» финансированию проекта.
Ранее сообщалось, что на Украине продлили сроки возведения «Стены» на границе с Россией.