Трамп объявил о разработке новой системы ПРО

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Президент США Дональд Трамп заявил о начале разработки новейшей системы противоракетной обороны (ПРО). Это произошло во время обращения к конгрессу, трансляцию которого вел Fox News.

Он подчеркнул, что в стране проводится масштабное восстановление армии.

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«В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что в 2018 году бюджет США на оборону составил примерно $700 млрд, в 2019 — около $716 млрд.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал положить конец «российскому делу».

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