Трамп объявил о разработке новой системы ПРО
Президент США Дональд Трамп заявил о начале разработки новейшей системы противоракетной обороны (ПРО). Это произошло во время обращения к конгрессу, трансляцию которого вел Fox News.
Он подчеркнул, что в стране проводится масштабное восстановление армии.
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«В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны», — сказал Трамп.
Американский лидер добавил, что в 2018 году бюджет США на оборону составил примерно $700 млрд, в 2019 — около $716 млрд.
Ранее сообщалось, что Трамп призвал положить конец «российскому делу».
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