«Ядерные кошмары восьмидесятых возвращаются»: Times о разрыве ДРСМД

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Приостановка России и США участия в договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может означать начало трехсторонней гонки вооружений с Китаем, пишет колумнист Эдвард Лукас для британской газеты The Times.

Автор считает, что после заявлений американской и российской сторон о ДРСМД мир неминуемо ждет новая гонка ядерного вооружения. Этот договор был заключен в эпоху, когда СССР пользовался «пугающим военным превосходством» в Европе, говорится в колонке. Именно в 1987 году державы отказались от гонки вооружений, заключив договор о РСМД.

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Однако мир изменился, и теперь серьезным противником США считается Китай, отмечает автор. Россия же представляет угрозу лишь отдельным европейским государствам, в особенности расположенным недалеко от ее границ, говорится в материале. Россия не сможет в одиночку бороться со сплоченным Североатлантическим военным альянсом, добавляет Лукас.

Автор отмечает, что слова президента России Владимира Путина о впечатляющих сверхзвуковых ракетах и другом оружии обращены лишь на российский народ, которого необходимо уверить в том, что Россия все еще является сверхдержавой.

По словам колумниста, трехсторонняя гонка вооружений между Россией, США и Китаем может развернуться в сфере межконтинентальных баллистических ракет, которые регулировались с помощью ДРСМД. Последней основой контроля над вооружением служит СНВ-3 (договор США и России об ограничении стратегических наступательных вооружений), однако он истекает в 2021 году, подчеркивает автор.