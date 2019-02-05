В Арктике развернут две эскадрильи истребителей
Минобороны России планирует развернуть две эскадрильи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота в Мурманской области. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, ведомство намерено многократно увеличить боевую мощь Северного флота.
Как отмечается, с 2019 года истребители будут совершать патрулирование в Арктике.
Реклама
При этом Минобороны России также планирует рассмотреть вопрос о создании на базе этих подразделений нового авиационного полка.
Ранее сообщалось, что Северный флот России возобновил воздушное патрулирование Арктики.