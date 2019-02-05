В Арктике развернут две эскадрильи истребителей

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Минобороны России планирует развернуть две эскадрильи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота в Мурманской области. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, ведомство намерено многократно увеличить боевую мощь Северного флота.

Как отмечается, с 2019 года истребители будут совершать патрулирование в Арктике.

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При этом Минобороны России также планирует рассмотреть вопрос о создании на базе этих подразделений нового авиационного полка.

Ранее сообщалось, что Северный флот России возобновил воздушное патрулирование Арктики.