В Германии заявили о необходимости плана Маршалла для оснащения армии

Баварский премьер-министр Маркус Зёдер заявил о необходимости плана Маршалла для бундесвера. Об этом он сказал в интервью Bild.

По словам политика, в немецкой армии не хватает материалов и снаряжения. При этом военнослужащим даются задания, для которых они не слишком хорошо оснащены.

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«Неприемлемо, что при такой сильной национальной экономике наша армия не полностью боеспособна», — сказал Зёдер.

Он добавил, что мир становится все более опасным, поэтому Германии нужна армия с функционирующими самолетами, вооружением и оборудованием.

Ранее в Германии задумались о привлечении в бундесвер граждан из других стран ЕС.