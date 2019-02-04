WSJ: Трамп нашел кандидатов на ключевые посты в Пентагоне

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Президент США Дональд Трамп планирует назначить новых начальников штабов сухопутных войск, военно-морских сил и нового командующего корпуса морской пехоты. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп намерен объявить своих кандидатов в течение ближайших недель.

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Как отмечается, новые назначения должны быть одобрены сенатом США.

При этом в США начальники штабов могут служить на своем посту только ограниченный период времени.

Ранее Трамп заявил об отставке министра внутренних дел США.