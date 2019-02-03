США отправят почти 4 тысячи солдат на границу с Мексикой
Пентагон объявил об отправке 3,750 американских солдат на юго-восточную границу страны, передает Reuters со ссылкой на министерство обороны Соединенных Штатов.
По данным ведомства, военнослужащих направляют на границу с Мексикой сроком на три месяца. Переброску вооруженных сил в Пентагоне объяснили потребностью таможенников и пограничников в дополнительной помощи.
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При этом предполагается, что число военных США на американо-мексиканской границе будет увеличено еще — до 4,350 человек.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что если демократы не выделят средства на строительство стены на южной границе страны, ее возведением займутся военные.