В Венесуэле ответили Трампу на слова о военном вмешательстве

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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Каракас осуждает высказывание президента США Дональда Трампа о возможном военном вторжении в Венесуэлу, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS подтвердил, что допускает отправку военных в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов».

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«Мы не принимаем и осуждаем эти заявления американского президента», — сказала Родригес.

Она также подчеркнула, что Венесуэла сможет ответить на любую попытку силового вмешательства извне, «откуда бы то ни исходило», сообщает ТАСС.

Ранее Мадуро не исключил гражданской войны в Венесуэле.