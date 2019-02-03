Сенатор допустил отправку военных США в Венесуэлу

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Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что США могут применить военную силу в Венесуэле, если захотят, несмотря на имиджевые потери, передает РИА «Новости».

«Никакие потери в имидже не остановят США от прямого вооруженного вторжения в Венесуэлу, если они посчитают, что решение вопроса о власти в этой стране чрезмерно затягивается», — заявил он.

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Он также отметил, что США в случае вооруженного вторжения в Каракас вряд ли пробудут в нем долго.

Сенатор подчеркнул, что Россия всеми имеющимися в ее распоряжении средствами будет отстаивать право народа Венесуэлы на выбор собственного пути развития.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США не пойдут на отправку военных в Венесуэлу.