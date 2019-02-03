Трамп не намерен выводить войска из Южной Кореи

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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что не планирует вывод американских войск из Южной Кореи.

«Может, однажды. Но, вы знаете, там очень дорого держать войска. У нас 40 тысяч военных в Южной Корее, это очень дорого. Но планов по выводу у меня нет», — ответил Трамп.

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Он отметил, что есть «хороший шанс» на достижение договоренности с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что допускает отправку военных в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов».