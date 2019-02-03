Трамп усомнился в данных разведки США по Ирану

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS рассказал о своих сомнениях в данных американской разведки относительно соблюдения Ираном условий ядерной сделки.

По словам американского лидера, он в целом склонен доверять сотрудникам разведслужб, которых он сам и отправил в Иран. При этом Трамп заявил, что если ему доложат о выполнении Тегераном всех условий соглашения, он им не поверит, так как «эта зловещая страна убивает множество людей».

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«Если мои сотрудники разведслужб, которых я там разместил, скажут, что Иран — это прекрасный детский сад, я с ними буду несогласен на 100%», — заявил Трамп.

Также президент США отметил, что у Ирана возникли «большие финансовые проблемы» после того, как он разорвал «ужасную иранскую ядерную сделку», заключенную экс-президентом Бараком Обамой и экс-госсекратарем Джоном Керри.

Ранее Трамп допустил возвращение войск США в Сирию и Афганистан.