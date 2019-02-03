Пушков высмеял идею Германии убрать ракету 9М729 за Урал

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на предложение Германии о размещении российских ракет за Уралом.

Сенатор назвал подобную инициативу «неравным уравнением».

«В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше — поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России», — написал Пушков в своем твиттере.

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер и представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предложили России убрать ракету 9М729 за Урал, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).