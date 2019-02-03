В Германии предложили России убрать «спорную» ракету 9М729 за Урал

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Член Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер и представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предложили России убрать ракету 9М729 за Урал, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine.

Политики, которые в своих партиях занимаются вопросами международной политики, предложили России перенести ракеты 9М729 как можно дальше на восток, по другую сторону Уральских гор, чтобы они не могли достигнуть Европы, пишет газета. В издании подчеркнули, что, по мнению политиков, такой жест привел бы к тому, что США показали бы российским инспекторам ракеты-перехватчики в Румынии.

Ранее Вашинтон призывал Москву уничтожить ракету 9М729, чтобы сохранить ДРСМД.