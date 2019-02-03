В ЛНР заявили о возросшей разведактивности ВСУ

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали воздушную разведку. Слова Марочко приводит Луганский ифномарционный центр (ЛИЦ).

По его словам, ВСУ ведут разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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«Так, зафиксированы пролеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе населенных пунктов Счастье, Трехизбенка и Золотое», — сказал Марочко.

Ранее сообщалось, что жительницу ЛНР приговорили к 12 годам за шпионаж.