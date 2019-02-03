SANA: боевики атаковали позиции армии САР после удара коалиции США
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) атаковали позиции сирийских военных после удара международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, террористы выдвинулись из деревни Багуз.
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Как отмечается, армия Сирии уничтожила большую часть наступающих боевиков.
Ранее СМИ сообщили, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по артустановке сирийской армии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.