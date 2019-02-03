SANA: боевики атаковали позиции армии САР после удара коалиции США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/41/11642041/RTX4RHMZ-pic905-895x505-87669.jpg">

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) атаковали позиции сирийских военных после удара международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, террористы выдвинулись из деревни Багуз.

Реклама

Как отмечается, армия Сирии уничтожила большую часть наступающих боевиков.

Ранее СМИ сообщили, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по артустановке сирийской армии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.