Турчинов заявил о нашествии вражеской агентуры на Украину
Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинская сторона вынуждена удерживать позиции на фронте против «вражеской агентуры». Об этом сообщает «News Front».
По его словам, против Украины якобы действуют «информационные и политические креатуры Кремля».
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Он также добавил, что коррупция деформирует и тормозит развитие Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве избили и ограбили съемочную группу, снимавшую сюжет о коррупции.