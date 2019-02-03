Турчинов заявил о нашествии вражеской агентуры на Украину

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Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинская сторона вынуждена удерживать позиции на фронте против «вражеской агентуры». Об этом сообщает «News Front».

По его словам, против Украины якобы действуют «информационные и политические креатуры Кремля».

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Он также добавил, что коррупция деформирует и тормозит развитие Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве избили и ограбили съемочную группу, снимавшую сюжет о коррупции.