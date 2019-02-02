В ФРГ отреагировали на выход России из ДРСМД
Министерство иностранных дел (МИД) ФРГ отреагировало на решение России приостановить участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в ведомстве не удивлены решением Москвы. Это связано с тем, что ДРСМД фактически прекращает действовать, если его нарушит одна из сторон.
Реклама
«Могу сослаться на вчерашнее заявление министра иностранных дел [Хайко Мааса] в Бухаресте: договор, который заключен двумя государствами и который нарушается одной стороной, фактически теряет силу», — подчеркнул представитель МИД ФРГ.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение о США о выходе из ДРСМД.