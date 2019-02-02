Ключевой этап испытаний беспилотника «Посейдон» завершен
Ключевой этап испытаний российского стратегического беспилотника «Посейдон» завершен, передает ТАСС со ссылкой на российского президента Владимира Путина.
Уточняется, что это стало известно во время обращения главы государства к министру обороны Сергею Шоуйгу в ходе встречи глав МИД и Минобороны.
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«Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия «Посейдон», — сказал Путин.
Ранее СМИ сообщили, что США нечего противопоставить российскому «Посейдону».