Ключевой этап испытаний беспилотника «Посейдон» завершен

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Ключевой этап испытаний российского стратегического беспилотника «Посейдон» завершен, передает ТАСС со ссылкой на российского президента Владимира Путина.

Уточняется, что это стало известно во время обращения главы государства к министру обороны Сергею Шоуйгу в ходе встречи глав МИД и Минобороны.

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«Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия «Посейдон», — сказал Путин.

Ранее СМИ сообщили, что США нечего противопоставить российскому «Посейдону».