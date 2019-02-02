Киев планирует массовую закупку оружия у США

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Киев заинтересован в масштабной закупке высокотехнологичного оборонного оборудования у США. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Уточняется, что речь идет, в том числе, о комплексах Javelin.

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По словам Климпуш-Цинцадзе, Киев также рассчитывает на активное участие в американской программе «Иностранное военное финансирование».

«Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение, — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что новое законодательство должно помочь укрепить сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко разрешил минобороны напрямую закупать оружие из-за рубежа.