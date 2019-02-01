В Госдуме захотели увеличить штраф уклоняющимся от воинского учета

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий увеличение штрафа в 10 раз для не вставших на воинский учет. Текст законопроекта был опубликован на сайте Госдумы.

Такое предложение представил первый зампред комитета по обороне нижней палаты парламента Андрей Красов.

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В документе приводится перечень поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях из-за неявок в военный комиссариат. В качестве наказания предложено десятикратное увеличение штрафа — до 10 тыс. руб.

Одна из причин создания законопроекта — сохранение высокого количество «уклонистов». В 2017 году военным комиссариатам не удалось оповестить порядка 150 тысяч граждан призывного возраста, говорится в проекте.

Ранее сообщалось, что Госдума разрешила вставать на воинский учет без регистрации.