В Киеве заявили о запрете Германии разрабатывать совместный с Украиной ЗРК

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Заместитель директора киевского оборонного предприятия «Арсенал» Александр Клочко заявил, что власти ФРГ запретили немецкому военному концерну Rheinmetall заниматься разработкой оружия совместно с украинскими компаниями. Об этом он заявил в интервью агентству «Оборонно-промышленный курьер».

По словам Клочко, украинские инженеры «пытались» создать передвижной зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), который потенциально «усложнил бы» возможные атаки вражеской авиации. Он отметил, что «Арсенал» разрабатывал ЗРК совместно с Rheinmetall.

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«Но наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной», — сказал Клочко.

Он не уточнил, почему немецкое правительство приняло такое решение.

Ранее сообщалось, что Германия предложила Украине защиту в Черном море.