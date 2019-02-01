NBC: Пентагон подсчитал, за какое время ИГ может отвоевать Сирию

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В Пентагоне считают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) могут отвоевать Сирию менее чем за год. Об этом сообщает NBC со ссылкой на доклад американского военного ведомства.

В Пентагоне считают, что ИГ сможет вернуть контроль над Сирией в срок от шести до 12 месяцев, если группировка не будет подвергаться военному давлению. Также в ведомстве подчеркнули, что боевики ИГ стремятся восстановить «халифат в физическом виде».

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Ожидается, что доклад Пентагона будет опубликован на следующей неделе.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты уничтожили 99% сил ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.