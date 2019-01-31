В МИД рассказали о действиях России после выхода США из ДРСМД

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявил, что Москва продолжит работать над спасением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после приостановки Вашингтоном своих обязательств по соглашению. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе прошедших переговоров с Томпсон стороны не продвинулись в обсуждении договора.

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«Мы констатируем это не просто с сожалением, но с глубокой озабоченностью за судьбу договора, за судьбу европейской международной безопасности», — сказал Рябков.

При этом он добавил, что Москва «не опускает руки» и намерена продолжить работу по спасению ДРСМД, отметив, что после приостановки Вашингтоном своих обязательств «сделать это будет существенно сложнее».

Ранее в МИД России рассказали, когда США приостановят действие ДРСМД.