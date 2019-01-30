«Арифметический экспромт»: в Минобороны прокомментировали угрозу захвата Курил Японией

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В российском Минобороны прокомментировали заявление доктора военных наук, генерал-полковника Анатолия Зайцева о преимуществе японской стороны случае войны с Россией, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что российский военный потенциал на Дальнем Востоке позволит нейтрализовать любые угрозы территориальной целостности и безопасности страны, а слова эксперта назвали «арифметическим экспромтом».

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«Он (Зайцев. — Газета.Ru) слишком далек от реальности и постулатов военной науки, чтобы воспринимать подобные оценки серьезно», — заметили в ведомстве.

Ранее эксперт описал последствия в случае войны России и Японии.