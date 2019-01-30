CNN: венесуэльские перебежчики попросили у Трампа оружие

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Перебежчики из венесуэльской армии обратились к администрации президента США Дональда Трампа и попросили вооружения, объясняя свои действия стремлением освободить Венесуэлу от режима президента Николаса Мадуро, передает американский телеканал CNN.

Бывшие солдаты армии Венесуэлы Карлос Гуиллен Мартинес и Хосе Идальго Азуахе, которые живут в настоящее время за пределами страны, рассказали CNN о желании получить военную помощь США. Они против военного вмешательства иностранных государств и выступают за то, чтобы это сделали исключительно солдаты Венесуэлы.

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«Если вторжение необходимо, то это должны быть венесуэльские солдаты, которые действительно хотят освободить Венесуэлу», — cказал Идальго.

По их словам, двое венесуэльцев сотрудничают с сотнями добровольцами — такими же перебежчиками. Бывшие бойцы армии призывают рядовых венесуэльских солдат восстать против режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Как венесуэльские солдаты, мы обращаемся к США с просьбой поддержать нас материально-техническим обеспечением, связью, оружием, чтобы мы могли сделать Венесуэлу свободной», — сказал Мартинес CNN.

Кроме того, они просят о помощи в вооружении не только США, но и «братские страны»: Бразилию, Колумбию, Перу и другие.

Перебежчики — более дюжины из которых появились в одной недавней телевизионной передаче — рассказали, что многие рядовые солдаты разделяют гнев венесуэльцев из-за гиперинфляции, нехватки продовольствия и экономического хаоса, которые превратили одно из богатейших нефтяных государств Южной Америки в «обнищавшие обломки», сообщает CNN.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Ранее Мадуро пообещал создать 50 тысяч подразделений ополченцев в Венесуэле.