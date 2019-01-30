В Минобороны рассказали об интересе женщин к службе в армии

Многие россиянки интересуются поступлением на военную службу, передает РИА «Новости» заявление начальника управления ведомства по работе с обращениями граждан Натальи Белоусовой.

По ее словам, за год в ведомство поступает более 100 тысяч обращений.

Она также добавила, что девушки «возмущаются, что не по всем военным учетным специальностям разрешено служить представителям женского пола».

Ранее сообщалось, что власти Японии, столкнувшись с перспективой сокращения числа потенциальных новобранцев, обратились к женщинам за пополнением рядов вооруженных сил.