Washington Times: генсек НАТО допустил победу западной авиации над российской ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время беседы с изданием Washington Examiner заявил, что самые передовые истребители-бомбардировщики альянса могут ударить по способностям российской противовоздушной обороны.

Речь идет о концепции сдерживания противника, известная на Западе как «Зона запрета доступа» (или A2/AD). Например, в концепции сдерживания играет роль российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Стратегия России в данном случае направлена на использование передовых систем ПВО, таких как С-400, для создания вспомогательных пунктов против усиления сил Североатлантического альянса.

Реклама

Под передовой авиацией Столтенберг имеет в виду превосходство в воздухе истребителей пятого поколения, таких как F-22 и F-35, говорится в материале. Их технология малозаметности и другие датчики для подкрепления боевых платформ, делает самолеты насущной проблемой для российских военных сил, пишет издание.

Столтенберг отметил, что «неминуемой угрозы» российского вторжения на территорию НАТО на данный момент нет, но обратил внимание на российские инвестиции в военную отрасль вместе с агрессивной риторикой и увеличением военный учений.