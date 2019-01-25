Defense News рассказал об иракском сценарии США для Венесуэлы

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Соединенные Штаты могут осуществить военное вмешательство на территорию Венесуэлы, если она этого попросит или согласится на потенциальное предложение Вашингтона, пишет издание Defense News.

Как рассказал анонимный высокопоставленный чиновник из администрации США, «все варианты [по Венесуэле] на столе». Чиновник акцентировал внимание на экономический и дипломатический ответ в том случае, если президент страны Николас Мадуро «выберет путь насилия».

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В августе 2017 года Трамп заявил, что не исключает «военного варианта» для Венесуэлы, напоминает издание. При этом признание президентом США Дональдом Трампом спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны может открыть дверь для сил специальных операций США. Оказание помощи иностранным государствам с помощью вооруженных сил прописано в разделе 10 кодекса Соединённых Штатов, говорится в материале.

Возможно, лучшей параллелью этого сценария в современности является Ирак, где международно признанное правительство — созданное после американского вторжения в 2003 году, с тех пор разрешило Соединенным Штатам вести войну против «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Ираке.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали ряд стран, в том числе США, Канада, Грузия Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро. Среди участников протеста есть задержания и погибшие.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.