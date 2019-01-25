МИД России предостерег США от развязывания «звездных войн»

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Москва призывает Вашингтон отказаться от космического базирования своей группировки Противоракетной обороны (ПРО), поскольку это является возвратом к программе «звездных войн». Об этом говорится в комментарии на сайте МИД России.

В ведомстве назвали новую стратегию Соединенных Штатов по ПРО «безответственной авантюрой». Также в МИД призвали отказаться от намерений использовать космическое пространство для боевых операций и не стремиться к «американскому доминированию в космосе».

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В комментарии отмечается, что намерения США являются возвратом к реализации очередной версии программы «звездных войн» времен 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана.

Ранее «Газета.Ru» публиковала выдержки из новой доктрины ПРО США.