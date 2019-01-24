Российская армия приняла на вооружение боевых роботов
Министерство обороны России приняло на вооружение робототехнический комплекс «Уран-9», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора концерна «Калашников» Владимира Дмитриева.
Дмитриев подчеркнул, что в настоящее время завершается производство первой серийной партии.
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«Вообще, «Ураны» — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов», — добавил глава концерна.
В октябре прошлого года Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами испытаний новейшего российского боевого робота «Нерехт» и боевых роботехнических комплексов «Уран-9».