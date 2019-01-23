Путин рассказал о значении вывода войск США из Сирии

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Российский президент Владимир Путин заявил, что американские военные находятся на территории Сирии незаконно, передает РИА «Новости».

По словам лидера, основание для нахождения военных США на территории страны нет, поскольку Дамаск не направлял им приглашения и соответствующего решения Совбеза ООН по этому поводу тоже не было. При этом российской и американским сторонам удалось организовать работу про противодействию террористам.

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Путин отметил, что в случае вывода войск США с сирийской территории это поможет стабилизировать ситуацию в регионе.

«Нужно добиваться согласия между всеми конфликтующими сторонами в Сирии. Это можно сделать исключительно в ходе переговоров», — сказал Путин.

Ранее Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели переговоры в Кремле. Лидеры обсудили в том числе и сирийское урегулирование.