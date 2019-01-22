Суд позволил Трампу запрещать трансгендерам служить в армии

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Верховный суд США постановил, что администрация американского президента Дональда Трамп может продолжать ограничивать право на службу в армии трансгендерам, пока по данному вопросу идут судебные разбирательства. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в ходе заседания пять судей-консерваторов поддержали ходатайство администрации Трампа, а четверо из числа либералов проголосовали против. Таким образом, президент США получил право запретить служить в американской армии трансгендерным мужчинам и женщинам.

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В прошлом году Reuters сообщал, что администрация Трампа просила пересмотреть решение нижестоящих судов о правах некоторых групп трансгендеров служить в армии.

Как отмечалось, Трамп выступал за запрет на службу в армии трансгендерам, страдающим гендерной дисфорией — состоянием, при котором человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.