Названа версия крушения Ту-22М3 под Мурманском

Минобороны России рассматривает все версии крушения бомбардировщика Ту-22М3 под Мурманском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

Отмечается, что в том числе в качестве возможной причины рассматривается техническая неисправность.

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«В настоящее время рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе техническая неисправность самолета», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что бомбардировщик произвели 33 года назад, в 2012 году прошел его капитальный ремонт.

Ранее источник сообщил, что полеты Ту-22М3 запретили после аварии под Мурманском.