В Грузию прибыл американский эсминец

Американский эсминец USS Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми. Об этом сообщил телеканал Imedi.

Как отмечается, это второй визит, который эсминец ВМС США совершает на территорию страны.

«Визит эсминца ВМС США в Батуми призван содействовать сотрудничеству двух стран в сферах морской безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что визит продлится до 24 января. Во время него пройдут тренировки членов экипажа с грузинской береговой охраной.

Ранее в Балтийское море вошли два эсминца США.